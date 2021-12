Domper voor Killian Sardella: jeugdproduct van Anderlecht moet onder het mes na kuitblessure

Sardella speelde dit seizoen over alle competities heen vijf wedstrijden voor paars-wit, goed voor 308 speelminuten. In 2021 zal de Belgische jeugdinternational dus alleszins niet meer in actie komen.

