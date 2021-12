“Al die trainingsuren in de regen waren dus niet voor niks”

LEES OOK. Wat een demonstratie! Wout van Aert rijdt tegenstand op een hoopje en soleert bij rentree meteen naar zege in Superprestige in Boom

“Dit had ik absoluut niet verwacht”, zei Van Aert na zijn demonstratie. “ Ik voelde vanaf de start dat ik goed was en ik kon snel opschuiven. Maar dat ik zo snel zou weg zijn, had ik totaal niet verwacht.”

Wout van Aert werd een handje geholpen door de valpartij van Toon Aerts achter zich. “Ik zag het niet gebeuren, maar ik zag wel dat ik meteen een grote voorsprong had. Ik dacht met Toon het verschil te maken, maar plots was ik alleen weg. Toen moest ik wel even schakelen naar mijn eigen tempo, maar dat bleek ook sneller dan de rest.”

Ook Wout van Aert ging in de zesde ronde nog ten val, gelukkig zonder erg. “Ik begon wat moe te worden, en bij zo een mooie voorsprong is het altijd gevaarlijk om wat concentratie te verliezen. Maar ja, dat hoort erbij.”

© BELGA

Of Van Aert nu met een gerust gemoed de rest van zijn veldritseizoen kan aanvatten? “Ik denk niet dat ik te veel conclusies moet trekken. Maar voor mezelf is dit wel een veel betere start dan gehoopt. Dit geeft vertrouwen voor wat nog moet komen. Al die trainingsuren in de regen waren niet voor niks.”

Volgende week zal de wereldbekermanche in het Italiaanse wintersportgebied Val di Sole sowieso in de sneeuw gereden worden. “Dat is inderdaad helemaal anders dan vandaag. Het is met een bang hartje dat ik daar naartoe ga. Ik ben nooit een sneeuwkoning geweest, dus ik ben benieuwd hoe dat zal gaan”, aldus de kersverse winnaar van de Superprestigecross in Boom.

