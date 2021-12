Tegenstand kijkt met open mond naar comeback van Wout van Aert: “Het is ongelooflijk, eigenlijk”

Wout van Aert. Bijna twee minuten. En dan de tegenstand. De Superprestige in Boom kreeg een mooie winnaar met een verpletterende Van Aert, die in zijn eerste wedstrijd in maanden meteen de andere renners op hun plaats zette. “Dat hij vooraan komt en meteen doortrekt, duidt op heel veel zelfvertrouwen.”

LEES OOK. Wat een demonstratie! Wout van Aert rijdt tegenstand op een hoopje en soleert bij rentree meteen naar zege in Superprestige in Boom

Toon Aerts bleef als langste bij de ontketende winnaar. “Net zoals de voorbije twee jaar had ik moeite met de controle in de afdaling achter de trollen”, deed de voormalig Belgisch kampioen zijn verhaal. “Misschien was de bandendruk iets te hard. Ik dacht ook dat ik een spoor kon kiezen, maar dat was niet langer het geval. Op het einde liep ik, en dat was beter. Maar de val zorgde er wel voor dat ik definitief moest lossen bij het hoge tempo dat Wout aan het ontwikkelen was. Het is ongelooflijk, eigenlijk. Je wist dat hij snel vooraan zou aansluiten, maar hij was wel heel snel vooraan. Dat hij meteen doortrekt, duidt op heel veel zelfvertrouwen. Deze wedstrijd zal hem de komende weken nog meer deugd doen. Voor mij was het wel een mooie plaats als runner-up.”

Iserbyt: “Hopen op snellere wedstrijd”

“Wout was heel rap weg. Ik had moeite met het opspattend water, mijn benen hadden koud in het begin. Wout vond met dit parcours iets wat hem heel goed ligt, dat zie je. Dus voor mij was het zoveel mogelijk eruit halen, maar het was een moeilijke dag voor mij. Voor mij was het opspattend water echt een probleem. Het was heel koud. Daar kun je niet veel aan doen, behalve je insmeren. Iedereen maakte heel veel fouten, ik zag Pidcock de laatste ronde nog zwaar vallen op het asfalt. Het was een kwestie van recht te blijven.”

De demonstratie van Wout? “Ik heb het zelf niet echt gezien (lacht). De voorsprong is enorm, ja. Ik denk dat hij sinds vorige winter een constant hoog niveau gehaald, ook op de weg. Wout vond hier direct ook een parcours à la Dendermonde, op zijn lijf geschreven. Ik moet hopen op een iets snellere wedstrijd om hem bij te blijven. In Val di Sole is er sneeuw. Dat is iets nieuws, dus ik hoop ook iets dichter te zijn volgende week.”

© BELGA

Van der Haar: “Enkel naar mezelf gekeken”

“Die derde plaats is een verrassing voor mezelf. Ik weet niet wat me in de derde ronde overkwam, maar ik raakte geen meter vooruit. Ik dacht dat het een ramp zou worden. Maar in de tweede ronde voelde ik meer power. Ik reed terug naar voren, alleen was er al eentje ver gaan vliegen.”

“Ik heb naar niemand gekeken tijdens de cross, enkel naar mezelf. Ik wou gewoon een goeie cross rijden. Pas in de laatste ronde kwam ik erachter dat ik voor derde plek reed, want ik dacht dat Quinten Hermans er nog tussen reed.”

“Ik ben niet gevallen, dat scheelt. Maar met al de modder op het parcours en dat windje is het sowieso heel koud. Maar ik ben heel tevreden met derde plek.”