“In twee zinnen heeft u getoond hoe u over ons denkt”: uitspraken Jambon schieten in verkeerde keelgat

“Jan, in twee zinnen heeft u vrijdag getoond hoe u denkt over het Vlaamse basisonderwijs.” In een open brief, die veelvuldig gedeeld wordt op sociale media, laat directeur Gunter Aerts duidelijk weten wat hij vindt van de recente uitspraken van Jan Jambon. De minister-president omschreef de laatste week voor de kerstvakantie als “pedagogisch onbelangrijk, met wat voorlezen en weet-ik-veel-wat”.