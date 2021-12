VIDEO. Origi is nog eens de grote held bij Liverpool met beslissende goal in 95ste minuut

Divock Origi heeft zijn heldenstatus bij Liverpool nog wat aangedikt. In de 95ste minuut bezorgde hij zijn team de zege door het enige doelpunt van de partij te maken uit bij Wolverhampton. De Houthalenaar kwam in de 68ste minuut in het veld en besliste de partij met de laatste trap van de match, op aangeven van de onvermijdelijke Salah.