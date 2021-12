Is de omikronvariant zo besmettelijk omdat hij “genetische code” van banale verkoudheid meekreeg?

Die genetische sequentie komt niet voor in de eerdere versies van het coronavirus maar is wel alomtegenwoordig in andere virussen, waaronder de virussen die een verkoudheid kunnen veroorzaken. En ook in het menselijk genoom zou die trouwens te vinden zijn. Door die bijzondere sequentie wordt de omikronvariant volgens Venky Soundararajan, medeoprichter van het bedrijf nference en die de studie leidde, “menselijker”. En dat zou helpen om een aanval van het menselijk immuunsysteem te kunnen ontwijken.

Hierdoor zou het virus gemakkelijker kunnen worden overgedragen terwijl het slechts milde symptomen veroorzaakt of mensen zelfs heel vaak asymptomatisch kunnen zijn. Wetenschappers zijn er echter nog niet aan uit of omikron echt besmettelijker is dan de andere varianten en of het delta zal kunnen inhalen.

Volgens eerdere studies kunnen cellen in de longen en in het maag-darmstelsel tegelijkertijd Covid-19 en verkoudheidscoronavirussen bevatten. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat een nieuwe mutatie kan ontstaan. “De nieuwe mutatie kan voor het eerst opgetreden zijn bij een persoon die besmet was met beide pathogenen waarbij een versie van Covid-19 de genetische sequentie van het andere virus oppikte”, klinkt het.