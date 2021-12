SELECTIE KRC GENK. Cuesta is opnieuw paraat, 16-jarige Penders vervangt geblesseerde Leysen

John van den Brom heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de levensbelangrijke competitiewedstrijd tegen KV Mechelen. Het goede nieuws na de dubbele nederlaag is dat hij, op Tobe Leysen na, opnieuw op een volledig fitte kern kan rekenen. Dat betekent dat ook Cuesta weer helemaal inzetbaar is.

De spelers die woensdag nog op het veld stonden tegen Club Brugge, werkten gisteren een hersteltraining af. Vanmorgen was iedereen paraat op training, behalve dan Tobe Leysen. De jonge doelman herstelt nog van de forse breuk die hij opliep in een duel met Charles de Ketelaere woensdag. In de selectie wordt hij vervangen door een nog jongere doelman. De 16-jarige Mike Penders maakt zijn opwachting in de selectie.

Carlos Cuesta is opnieuw helemaal fit. Ruim zes weken nadat hij in de wedstrijd op West Ham uitviel met een dijblessure, is hij opnieuw klaar om te spelen. Carel Eiting keert ook terug in de selectie. Ugbo en Toma vallen naast de kern.