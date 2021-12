Heusden-Zolder

Vrijdagavond zijn bij de politie twee inbraken in de Ketelstraat in Zolder gemeld. Op een adres was een raam geforceerd om binnen te geraken. De inboedel werd overhoop gehaald. Er zijn sieraden en horloges verdwenen. Eerder - rond 19.15 uur - was al een inbraak in de buurt gemeld. Daar probeerden vermoedelijk dezelfde daders ook een raam te forceren. Toen het alarm in werking trad, vluchtten ze zonder buit weg. mm