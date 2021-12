Onze man in Jeddah blikt vooruit: “Als je op het foute moment met je ogen knippert, vlieg je hier in de muur”

Het spannendste Formule 1-seizoen sinds lang nadert zijn einde. Dit weekend vechten Max Verstappen en Lewis Hamilton het uit in Saoedi-Arabië, onze man Marc Cornelissen is ter plaatse en blikt samen met onze chef sport Kristof Liberloo alvast vooruit.

Samen overlopen ze wat de hitte in Saoedi-Arabië met mens en auto doet, wat we kunnen afleiden uit de vrije trainingen en of de schrik voor het ‘snelste stratencircuit ter wereld’ terecht is.