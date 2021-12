Maaseik

In de Neeroeterenstraat in Opoeteren is vrijdag even voor 22.30 uur een everzwijn doodgereden toen het de baan overstak. De 24-jarige bestuurder van de auto kon het dier niet meer ontwijken. De auto raakte het zwijn frontaal en raakte daardoor zwaar beschadigd aan de voorzijde. De bestuurder raakte niet gewond. Het kadaver van het everzwijn werd opgehaald. Het voertuig moest worden getakeld. mm