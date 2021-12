Wat een demonstratie! Wout van Aert rijdt tegenstand op een hoopje en soleert bij rentree meteen naar zege in Superprestige in Boom

Wout van Aert is een klasse apart. Bij zijn eerste cross van het seizoen soleerde de renner van Jumbo-Visma meteen naar een indrukwekkende zege in de Superprestige in Boom. Al in de tweede ronde ging Van Aert er alleen vandoor, niemand zag hem nog terug.

De rentree van Wout van Aert in het veld. Dat was hét gespreksonderwerp voor de start van de Superprestigecross in Boom. Afgelopen woensdag moest hij de uitreiking van de Kristallen Fiets nog aan zich laten passeren door een lichte verkoudheid, maar zaterdagmiddag was de 27-jarige renner wel van de partij. Verder was het ook uitkijken naar de terugkeer van Tom Pidcock.

Op een zeer modderig parcours schoten de deelnemers uit de startblokken. Van Aert liet er geen gras over groeien en zat meteen goed voorin. De eerste ronde vloog voorbij: Pim Ronhaar kwam als eerste over de finish, maar hij kreeg het gezelschap van grote namen als Iserbyt, Pidcock en Van Aert.

In ronde twee brak de cross helemaal los: het was zowaar Wout van Aert die meteen stevig aan de boom ging schudden. Bergop fietste hij zijn kompanen vlotjes van zich af, en als een speer ging hij ervandoor. Dat achtervolger Toon Aerts bij een afdaling tegen de vlakte ging en zo voor oponthoud zorgde, speelde alleen maar in de kaart van Van Aert. Met 15 seconden voorsprong op eerste achtervolgers Iserbyt en Hermans sloot hij zijn tweede ronde af.

Onvoorstelbaar was het hoe Wout van Aert bij zijn terugkeer alles en iedereen op een hoopje reed. Achtervolgers kwamen niet dichter. Integendeel, het was de Belgische kampioen wielrennen die de kloof bleef uitdiepen: na ronde drie telde Van Aert al 50 (!) seconden voorsprong op eerste achtervolger Toon Aerts. “Een walk-over”, zag ook commentator bij Play Sports Michel Wuyts.

Dan toch tegen de vlakte

Niemand was in staat om iets te doen aan de klasse van Wout. Hij was ongeveer de enige die niet tegen de vlakte ging, en na een half uur crossen bedroeg de voorsprong op Aerts zowaar 1 minuut en 7 seconden. De klasse van Wout van Aert droop er vanaf. In de zesde ronde beging hij dan toch een foutje: in een afdaling ging hij tegen de vlakte, maar hij leek zich niet bezeerd te hebben. Uiteindelijk had hij nog 1 minuut en 52 seconden voorsprong op eerste achtervolger Vanthourenhout bij het ingaan van de laatste ronde.

Van verzwakken was er absoluut geen sprake, en dus kwam Van Aert met een riante voorsprong over de finish. Een statement van jewelste. Toon Aerts eindigde tweede op 1 minuut en 40 seconden, Van der Haar werd derde. Iserbyt moest vrede nemen met de vierde plaats.