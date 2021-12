West Ham wervelt voorbij leider Chelsea, waar Romelu Lukaku andermaal invaller is

Bij zijn terugkeer vorig weekend tegen Manchester United, toen de Duitser hem niet meer dan een invalbeurtje van acht minuten gunde, werd nog aangenomen dat Tuchel Lukaku niet al te snel wilde brengen. Maar zes dagen en twee wedstrijden later blijkt onze topschutter aller tijden van België nog altijd niet verzekerd van een basisplek. Dat Chelsea de voorbije maand prima resultaten neerzette door met een valse negen te spelen, speelt mogelijk niet in het voordeel van de Rode Duivel, die wel nog steeds de duurste transfer in de clubgeschiedenis is.

“De kalender is meedogenloos en er zit een enorm hoge intensiteit in de matchen”, verantwoordde trainer Tuchel zijn keuze voor de match. “Ik weet dat Romelu ongeduldig is, maar er is een verschil tussen fit zijn voor training en helemaal wedstrijdfit zijn. We moeten dit opbouwen en hij moet nog wat geduld oefenen.” Op bezoek bij West Ham mocht Lukaku deze keer bij de rust wel invallen in plaats van Kai Havertz bij een 1-2-voorsprong. Maar een leuke helft was het niet voor hem: de spits zat constant in de tang tussen twee centrale verdedigers en kon amper bereikt worden door zijn ploegmaats.

En dat was nochtans wel echt wat Chelsea nodig had, want Jarrod Bowen had de thuisploeg vlak na rust met een strakke schuiver weer op 2-2 gebracht. The Blues drongen aan om hun leidersplaats niet te verliezen, maar liepen in het slot zelfs nog op een 3-2 nederlaag. Een vreemde voorzet van Arthur Masuaku verraste Chelsea-doelman Edouard Mendy en dwarrelde zomaar in doel. Manchester City én Liverpool kunnen nu over Lukaku en co. springen in de stand.

Bij KRC Genk hopen ze dat West Ham deze prestatie kan doortrekken tegen Dinamo Zagreb donderdag. De ‘Hammers’ kunnen de Genkenaren een grote dienst bewijzen door die partij te winnen. Als Genk dan zelf wint van Rapid Wien, kan het alsnog doorstoten in de Europa League.