Hoe zou het nog zijn met de acteurs uit ‘W817’? Wij zochten hen op voor hun filmpremière

Ze gingen er samen voor, ze sloegen hen er wel door. Een jaar later dan gepland verscheen 8eraf!, de langverwachte W817-film, exclusief in de zalen voor de meer dan 50.000 fans die de film mee financierden. Was u daar niet bij, dan krijgt u vanaf volgende week alsnog de kans om te ontdekken hoe het de bewoners van wijk 8, nummer 17 de afgelopen jaren is vergaan. Reden genoeg voor de gezichten achter Akke, Birgit en co. om terug te blikken op het succes, de vriendschappen en zelfs de romances die voortkwamen uit de jeugdreeks.