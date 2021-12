Brecel en Wilson houden mekaar in evenwicht in spektakelstuk

Even na 14 uur is Luca Brecel begonnen aan zijn halve finale van het UK Championship, na het WK de belangrijkste afspraak van het seizoen op de snookerkalender. Zijn tegenstrever is het vijfde reekshoofd Kyren Wilson, die twee jaar geleden nog de finale van het WK haalde. De wedstrijd wordt afgewerkt naar een best of 11: wie als eerste de kaap van zes frames haalt, staat dus zondag in de finale tegen Barry Hawkins (WR 14) of Zhao Xintong (WR 26). Zij werken hun halve finale zaterdagavond (20u) af.