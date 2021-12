Lucinda Brand demonstreert opnieuw in modderpoel op Superprestige van Boom

De Nederlandse Lucinda Brand heeft met grote overmacht de Superprestige in Boom gewonnen op een loodzwaar parcours. Brand nam in de tweede ronde de leiding over van haar verrassende landgenote Inge van der Heijden en breidde die daarna stelselmatig uit. Van der Heijden hield de tweede plek vast, Denise Betsema vervolledigde het Nederlandse podium na een stevige inhaalrace. Voor Brand was het al de vierde overwinning in vijf Superprestige-crosses.