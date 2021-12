Wout van Aert voor wederoptreden in het veld: “Meedoen voor de zege? Dat zou wel eens kunnen tegenvallen”

Wout van Aert maakt zaterdag zijn rentree in het veld. Meteen na z’n verkenning van het parcours in Boom sprak hij even met de verzamelde pers. “Amai, wat een weersomstandigheden”, lachte hij. “Ik heb er meteen een zware cross uitgekozen om te hervatten. Het is natuurlijk aangenamer om nu in je zetel te liggen, maar ik hoop wel om me te amuseren.”

Veel modder ligt er momenteel op het parcours in Boom waar Van Aert z’n rentree maakt in het veld. Woensdag zegde hij nog af voor de Kristallen Fiets omwille van een verkoudheid, zaterdag rijdt hij in zwaar regenweer z’n eerste cross. “Ik ben intussen wel gezond”, zei hij. “Het zijn moeilijke omstandigheden om gezond te blijven met dit weer, maar het is nu wel in orde. Het was eerder een voorzorgsmaatregel om niet op de Kristallen Fiets aanwezig te zijn. Deze cross is belangrijker dan een uitreiking.”

“Het wordt een echte veldrit”, ging hij verder. “Deze omloop ligt er enorm zwaar bij. Normaal ligt zo’n parcours me wel, meer dan als het hier droog ligt, maar om dit meteen voor de wielen geschoven te krijgen in mijn eerste cross zal lastig worden. Ik was een beetje aan het klungelen tijdens de verkenning, ik hoop dat het beter gaat tijdens de cross.”

Van Aert stelt geen resultaat voorop. “Vorig jaar werd ik derde bij mijn rentree in Kortrijk, maar dit wordt toch een heel andere cross. Ik hoop wel mee te doen vooraan, maar dat zou ook wel eens kunnen tegenvallen. Het niveau ligt heel hoog. Eli Iserbyt en Toon Aerts rijden heel sterk en vandaag komen ook Quinten Hermans en Lars van der Haar er opnieuw bij. Het is leuker om met dit weer in de zetel te liggen, maar ik wil me vooral toch amuseren ook vandaag. Het is moeilijk om er een uitslag op te kleven, ik hoop dat het gevoel gewoon ronde na ronde beter wordt. Als de logica gerespecteerd wordt, moet ik toch een stukje minder zijn dan die vier crossers.”