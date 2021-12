Koppel uit ‘Boer zkt vrouw’ uit elkaar: “Het zal tijd kosten om dit te verwerken”

Hanne Zoomers maakt het nieuws over hun relatiebreuk bekend op haar sociale media. Frits Stevens en zij hebben enkele weken geleden samen besloten als vrienden uit elkaar te gaan.

“We hebben een enorm mooie tijd beleefd samen,” schrijft zij, “maar we slaan nu elk onze eigen weg in. Dit was geen makkelijke beslissing en we hopen dan ook dat we er allebei de tijd voor krijgen om hier op ons eigen tempo mee om te gaan.”

(lees verder onder de Instagram-post)

In haar post bedankt Hanne Frits voor alles. “Ge zijt ne crème van ne gast. En tot snel, hè.”

Frits reageert op het bericht: “Wat een mooie foto van een prachtige tijd die we samen hebben gehad! Bedankt voor al de dingen die we gedaan hebben en die we van mekaar geleerd hebben. Het zal tijd kosten om dit te verwerken. Maar je bent een fantastische meid en een vriendin voor het leven! Bedankt.”

Frits, een toen 23-jarige pluimveehouder uit Limburgse Hamont-Achel, leerde Hanne kennen in het vorige seizoen van het VTM-programma Boer zkt vrouw. Hanne is even oud als hij, komt uit Wellen (ook Limburg) en is een forensisch auditor. (dhs)