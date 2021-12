Romelu Lukaku al voor derde keer op rij op de bank bij Chelsea: “Hij moet nog geduld hebben”

Bij zijn terugkeer vorig weekend tegen Manchester United, toen de Duitser hem niet meer dan een invalbeurtje van acht minuten gunde, werd nog aangenomen dat Tuchel Lukaku niet al te snel wilde brengen. Maar intussen zijn we zes dagen en twee wedstrijden verder en heeft de topschutter aller tijden van België nog altijd zijn basisplek niet heroverd. Dat Chelsea de voorbije maand prima resultaten neerzette door met een valse negen te spelen, speelt mogelijk niet in het voordeel van de Rode Duivel, die wel nog steeds de duurste transfer in de clubgeschiedenis is.

“De kalender is meedogenloos en er zit een enorm hoge intensiteit in de matchen”, verantwoordde trainer Tuchel zijn keuze voor de match. “Ik weet dat Romelu ongeduldig is, maar er is een verschil tussen fit zijn voor training en helemaal wedstrijdfit zijn. We moeten dit opbouwen en hij moet nog wat geduld oefenen.”