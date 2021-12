Met dit slim maar eenvoudig trucje laat jouw viervoeter je even met rust

Heel wat mensen moeten door het coronavirus weer regelmatig telewerken en combineren dat vaak met de zorg voor kinderen. Maar ook huisdieren kunnen je het lastig maken. Vooral honden eisen veel aandacht op en willen altijd spelen, althans de momenten dat ze wakker zijn. Nathan heeft ook zo’n aanhankelijke puppy maar de man heeft een slim trucje bedacht om zijn hond even bezig te houden. “Een handige hack als je even geen tijd of zin hebt om met je hond te spelen”, klinkt het.