Vader Jos bekijkt in 2005 op het circuit in Genk met strakke blik de verrichtingen van Max in zijn kart. — © Frits van Eldik

Al in 2015, pas zeventien jaar oud en net begonnen aan zijn eerste Formule 1-seizoen, wordt Max Verstappen bestempeld als toekomstig wereldkampioen. De vraag is dan niet of, maar wanneer de titelwinst een feit zal zijn. Nu, ruim zes jaar later, kan hij zijn grote rivaal Lewis Hamilton eindelijk met gelijke wapens bestrijden en is de kans daar.