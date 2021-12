De Beerschotjaren van Radja Nainggolan: “Klein en tenger, maar hij stak er toch bovenuit”

Als zijn blessure het toelaat, dan speelt Radja Nainggolan (33) zondag zijn allereerste wedstrijd in het Olympisch Stadion van Beerschot. Niet in het mauve van de thuisploeg, maar wel in het rood-wit van aartsrivaal Antwerp. Begin deze eeuw begon de weg naar de top van de kleine Radja nochtans op de Rozemaai in Ekeren, waar hij vijf jaar lang de kleuren van Germinal Beerschot verdedigde. “Het venijn zat er toen al in.”