Na overleg: onderwijs schept meer duidelijkheid over nieuwe maatregelen, die gelden vanaf woensdag

BASISONDERWIJS

Mondmaskerplicht vanaf het eerste leerjaar

De mondmaskerplicht wordt uitgebreid naar kinderen vanaf 6 jaar. Bij voorkeur vanaf maandag 6 december en uiterlijk vanaf woensdag 8 december dragen alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar basisonderwijs een mondmasker in de binnenruimtes op school.

Als de leerlingen stilzitten in de klas, en als er voldoende afstand én voldoende ventilatie is, mag het mondmasker af.

Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.

In het buitengewoon basisonderwijs geldt dit enkel voor die leerlingen voor wie het mogelijk is.

Leraren moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).

Aanscherping quarantainestrategie

Vanaf woensdag treedt bij 2 of meer besmettingen in een klas de procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dat betekent dat deze klas één week in quarantaine wordt geplaatst. Scholen kunnen overgaan tot een gedeeltelijke of volledige sluiting wanneer de onderwijskwaliteit in het gedrang komt omdat er bijvoorbeeld te veel leraren afwezig zijn, of wanneer er te veel besmettingen zijn.

© BELGAIMAGE

Extra week kerstvakantie voor het basisonderwijs

Alle kleuter- en lagere scholen starten de kerstvakantie een week vroeger. Volgende week wordt naar analogie met de noodopvang in eerdere periodes van verlengde vakantie een systeem uitgewerkt.

Derde prik voor personeel basisonderwijs

Onderwijspersoneel van het basisonderwijs en kinderopvang dat in aanmerking komt voor een derde prik, zal versneld uitgenodigd worden.

© EPA-EFE

SECUNDAIR ONDERWIJS

Afstandsonderwijs

Middelbare scholen schakelen vanaf woensdag tot aan de start van de examenperiode (of tot aan de kerstvakantie voor scholen zonder examenperiode) over naar hybride onderwijs, waarbij de leerlingen maximaal 50 procent van de lestijd aanwezig zijn op school. Leerlingen in een arbeidsmarktgerichte studierichting kunnen nog wel meer dan 50 procent van de lestijd aanwezig zijn op school. En in het buitengewoon onderwijs kan er voltijds contactonderwijs georganiseerd worden.

Examenperiode

De examenperiode mag wel volledig op school georganiseerd worden, waarvoor onderwijspersoneel gebruik kan maken van een handige FAQ. Moet je de examens toch op afstand laten doorgaan, dan kan je een beroep doen op het ondersteunend stappenplan en de tips van het Kenniscentrum Digisprong. Blijf ook regelmatig en zo concreet mogelijk communiceren naar ouders en leerlingen.

© Sven Dillen

Extra aandacht voor kwetsbare leerlingen

“Als je lesgeeft op afstand, blijft het belangrijk om in te zetten op de motivatie en het welbevinden van je leerlingen”, klinkt het. Scholen kunnen kwetsbare leerlingen op elk moment begeleiden op school (bv. organisatie van studie of afstandsonderwijs op school).

Organisatie klassenraden en oudercontacten

Klassenraden worden digitaal georganiseerd, net als oudercontacten. Voor de meest kwetsbare groepen of bij slechtnieuwsgesprekken kan een fysiek oudercontact wel aangewezen zijn.

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

Het deeltijds kunstonderwijs volgt de regeling van het lager en secundair onderwijs. Begin volgende week volgt meer informatie.

VOLWASSENONDERWIJS

Voor de instellingen voor volwassenonderwijs blijven de huidige maatregelen gehandhaafd.