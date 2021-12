Cijfers bevestigen Van Gucht: piek qua besmettingen en ziekenhuisopnames lijkt bereikt

Tussen 24 en 30 november werden elke dag gemiddeld 17.823 coronagevallen gedetecteerd. Dat is 4 procent meer dan een week eerder.

Dagelijks werden ruim 120.000 tests afgenomen, met een positiviteitsratio van 16,3 procent. In totaal zijn er sinds het begin van de coronacrisis meer dan 25 miljoen tests uitgevoerd. Het reproductiegetal is met 9 procent gedaald en klokt af op 1. Is dat cijfer hoger dan 1, dan neemt de epidemie aan kracht toe.

LEES OOK. Steven Van Gucht: “We naderen piek, volgt daarna snelle daling of blijven we op hoog plateau?”

Ziekenhuizen

Tussen 27 november en 3 december werden dagelijks gemiddeld 313,4 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een stijging op weekbasis met 2 procent. Er liggen nog 3.604 mensen in het ziekenhuis, van wie 803 op de afdelingen intensieve zorg.

Overlijdens

Het aantal doden in diezelfde periode is wel sterk gestegen ten opzichte van de zeven dagen ervoor (+27 procent), naar 47,1 per dag. Sinds het begin van de pandemie zijn er in ons land 27.167 overlijdens ten gevolge van Covid-19 geregistreerd.