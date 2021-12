Hoe een verkeerd gestuurde sms leidde tot een jarenlange vriendschap. En tot een Netflix-film

Zij stuurde hem in 2016 een sms met een Thanksgiving-uitnodiging die voor haar kleinzoon bedoeld was. Hij, schooljongen, liet haar weten dat ze mis was, maar vroeg of hij toch mocht komen. Sindsdien vieren Wanda Dench (64) en Jamal Hinton (22) elk jaar de feestdag samen. Nu maakt Netflix van hun verhaal een film.

Wij hebben de feestdagen hier in het verschiet, in de Verenigde Staten zijn ze al gepasseerd. Of toch de grootste van allemaal: Thanksgiving. En die heeft een wonderlijk verhaal gebaard. Voor het zesde jaar op rij al hebben Jamal Hinton en Wanda Dench hun Thanksgiving samen gevierd. En dat is allemaal het gevolg van een stom toeval.

Jamal was zeventien en zat in de les op Desert Vista High School in Phoenix in de staat Arizona, toen hij in 2016 een sms kreeg. Dat Thanksgiving – in Amerika gevierd op de vierde donderdag van november – eraan kwam, en of hij kwam dineren. Dat bericht kwam van Wanda, die het bedoeld had voor haar kleinzoon Brandon. Maar die bleek zijn nummer veranderd te hebben. De twee zonden enkele berichten heen-en-weer, om de vergissing uit te klaren. Ze stuurden elkaar een selfie. En dan vroeg Jamal, om te lachen, of hij alsnog een bord kon krijgen. Het antwoord van Grandma Wanda: “Natuurlijk. Dat is wat oma’s doen… iedereen eten geven.”

“Dat was zo onverwacht, maar zo lief”, zei Jamal toen. “Het maakte mij duidelijk dat er nog goeie mensen zijn in deze wereld. En ik voelde me meteen thuis bij haar.” Uiteindelijk kwamen hun twee families samen voor de traditionele kalkoen. Grootmoeder en surrogaatkleinzoon maakten ook een selfie samen, die ze postten op sociale media en die viraal ging. En ze bleven selfies maken. Want elk jaar opnieuw, met Thanksgiving, bleven ze samenkomen voor kalkoen.

Op het grote scherm

Zelfs vorig jaar, nadat Lonnie, de echtgenoot van Wanda, was overleden aan covid, bleef de traditie overeind. Dit jaar – de feestdag viel vorige week donderdag – was de zesde editie. Opnieuw kwam er een selfie. En deze week kwam er nog een tweet van Jamal. “Ik ben blij te mogen aankondigen dat we in zee gaan met Netflix. We danken iedereen voor de liefde en de steun in de afgelopen zes jaar. We kunnen niet wachten om ons verhaal te vertellen op het grote scherm.”

Met andere woorden: streamingdienst Netflix gaat een film maken over Jamal en Grandma Wanda. The Thanksgiving Text, zal die heten. Of: Het Thanksgiving-bericht. De twee zullen de scenarioschrijvers helpen om hun verhaal in een script te gieten.

Volgens Wanda komt haar gastvrijheid voort uit haar jeugd als kind van militairen. “We verhuisden vaak, dus vreemden waren geen vreemden voor mij. Wie op de basis geen familie had, kwam bij ons. Familie is meer dan bloed, voor mij. Het zijn de mensen bij wie je wilt zijn en bij wie je je goed voelt.”