Deze verstrengingen gaan vandaag in: mondmaskerplicht voor kinderen en verbod op indoor evenementen

Op alle plaatsen waar het dragen van een mondmasker reeds verplicht was, geldt die verplichting vanaf vandaag ook voor kinderen vanaf 6 jaar. Dat is een van de maatregelen tegen de vierde coronagolf waarover het Overlegcomité vrijdag een beslissing genomen heeft, en die vanaf vandaag van kracht zijn.

Het Overlegcomité kwam voor de derde keer in evenveel weken bijeen. Er zijn maatregelen overeengekomen die op korte termijn het hoge aantal coronabesmettingen moeten terugdringen en de druk op de zorg verminderen. Een daarvan is dus de uitbreiding van de mondmaskerplicht naar alle kinderen van 6 jaar en ouder. Ook in het onderwijs komen er nieuwe maatregelen, die maandag ingaan.

Binnenevenementen

Private binnenbijeenkomsten zijn vanaf vandaag verboden, ook als het om georganiseerde activiteiten gaat. Enkel voor sport, huwelijken en begrafenissen, en bijeenkomsten thuis of in een klein toeristisch logies worden uitzonderingen op dat verbod voorzien. Wel blijft het sterk aanbevolen om sociale contacten maximaal te beperken. Het Overlegcomité vraagt om mensen bij voorkeur buiten te ontmoeten en raadt het gebruik van zelftesten aan.

Publieke binnenevenementen met meer dan 4.000 bezoekers kunnen niet meer doorgaan. Daarenboven zullen vanaf maandag evenementen, culturele en andere voorstellingen en congressen binnen alleen nog maar toegelaten zijn als er niet meer dan 200 aanwezigen zijn die allen een zitplaats hebben en een mondmasker dragen. Vanaf 50 bezoekers zal dan ook het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) verplicht zijn. Ook bioscopen zullen nog slechts 200 bezoekers per zaal mogen ontvangen, mits respect van anderhalve meter tussen de gezelschappen.

Buitenlucht

Voor publieke evenementen in de buitenlucht gelden er geen nieuwe, dwingende maatregelen. Organisatoren van zulke evenementen werden er vrijdag door het Overlegcomité wel aan herinnerd dat ze verantwoordelijk zijn voor maatregelen van ‘crowd control’. De lokale besturen zijn gevraagd deze maatregelen strikt te controleren. Indien ze niet gerespecteerd kunnen worden, moeten de evenementen worden geannuleerd. Sowieso hebben burgemeesters “te allen tijde” de lokale verantwoordelijkheid om evenementen die een epidemiologisch risico vormen na overleg met de bevoegde gezondheidsinstanties te annuleren, zei het Overlegcomité.

Sportwedstrijden binnen moeten voorlopig zonder publiek worden georganiseerd. Minderjarigen die deelnemen, kunnen wel nog door twee meerderjarigen worden vergezeld.

Telewerk en horeca

De maatregelen rond telewerk zijn dezelfde gebleven. Die verplichting blijft gelden, met maximaal één terugkeerdag per week. Teambuildings en feesten op de werkvloer zijn verboden. Ook voor de horeca verandert er niets: de openingsuren blijven beperkt van 5 uur ’s ochtends tot 23 uur ’s avonds. Gezelschappen mogen met maximaal zes aan dezelfde tafel zitten.

In de week van 20 december, vlak voor de kerstvakantie dus, zal het Overlegcomité de epidemiologische situatie opnieuw evalueren.