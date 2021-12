1B Pro League: Deinze wint met duidelijke 3-0 cijfers van Virton

Dylan De Belder opende de score voor de thuisploeg in de 51e minuut. Pas in de slotfase van de wedstrijd kon Deinze de overwinning veiligstellen. De Belder maakte zijn tweede van de avond in de 86e minuut, Mertens zette in de toegevoegde tijd de 3-0 eindscore op het bord.

Deinze komt zo voorlopig op de tweede plaats naast Waasland-Beveren te staan met 20 punten uit 14 wedstrijden. Virton staat nog altijd laatste met 12 punten. Zaterdag nemen de Waaslanders het op tegen RWDM.