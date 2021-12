Voorzitter Esperanza Pelt raakt zwaargewond bij ongeval op E40 in West-Vlaanderen

Bij een ongeval langs de E40 in Loppem zijn vrijdagmiddag Jan Winters en zijn vrouw Rachel Haegdons uit Pelt gewond geraakt. De 70-jarige voorzitter van Esperanza Pelt werd in kritieke toestand afgevoerd, maar is inmiddels buiten levensgevaar.

Het ongeval gebeurde even na 12.30 uur op de E40 ter hoogte van Loppem, net voor de verkeerswisselaar in Brugge. Het Peltse koppel was op weg naar de kust, maar nadat hun wagen in panne viel, reden ze zeer traag op de rechterrijstrook. De bestuurder van een vrachtwagen merkte hen wellicht niet of te laat op en reed achteraan op de wagen in.

Het voertuig kwam uiteindelijk op de linkerrijstrook tot stilstand. De twee inzittenden waren gewond en de brandweer moest ter plaatse komen om de slachtoffers te bevrijden. Ook de MUG-helikopter kwam naar de plaats van het ongeval. Die landde op de autosnelweg.

Jan Winters werd kritiek afgevoerd, maar is inmiddels buiten levensgevaar. — © Dick Demey

Kilometerslange file

De 70-jarige Jan Winters was er erg aan toe en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis van Brugge gebracht. Hij kreeg er een succesvolle operatie en is inmiddels buiten levensgevaar. Dat maakte zijn voetbalclub Esperanza Pelt bekend. Zijn vrouw Rachel liep vooral veel kneuzingen op en was in shock. Op Facebook verschijnen heel wat reacties van mensen die het koppel een spoedig herstel en veel sterkte wensen.

Het ongeval zorgde bovendien voor heel wat verkeershinder. De voertuigen belandden over zowat de hele autosnelweg. Daardoor moest die een tijdje volledig afgesloten worden. De file die zich vormde, was dan ook enkele kilometers lang en bestuurders stonden een hele tijd aan te schuiven. Pas rond 14.30 uur was de rijbaan opnieuw vrij. Zowel de vrachtwagen als de personenwagen moesten getakeld worden.