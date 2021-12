Basketbal drukt op pauzeknop in Vlaanderen, maar gaat door in Wallonië

De Vlaamse vleugel van de basketbalfederatie, Basketbal Vlaanderen, heeft besloten haar competities voor het jaar 2021 stop te zetten en de wedstrijden uit te stellen tot na Nieuwjaar. In Wallonië gaan de wedstrijden echter gewoon door zoals gepland.

Vrijdag heeft het Overlegcomité beslist dat zaalsporten mogen doorgaan, inclusief amateursporten, zonder publiek. Basketbal Vlaanderen heeft echter besloten om alle wedstrijden vanaf dit weekend stop te zetten.

“Omwille van de druk die de coronapandemie uitoefent op spelers, coaches en vrijwilligers, heeft Basketbal Vlaanderen beslist alle wedstrijden af te schaffen tot Nieuwjaar. Enkel de hoogste klasse bij de vrouwen zal, na overleg met de clubs, blijven spelen.”

Dit betekent dat alle regionale en provinciale seniorenwedstrijden, alsook alle jeugdreeksen in Vlaanderen, geschorst zijn. De wedstrijden worden uitgesteld tot 7,8 en 9 januari. De bekers bij de jeugd en bij de senioren worden geschrapt.

© GOYVAERTS/GMAX AGENCY

De AWBB, de basketbalbond van Wallonië en Brussel, heeft echter beslist dat “op basis van de beslissingen die gezamenlijk door de raad van bestuur en de provinciale comités zijn genomen, de regionale en provinciale competities doorgaan.” Er mag wel geen publiek aanwezig zijn en er moet rekening gehouden worden met de sanitaire maatregelen. De regionale kampioenschappen voor senioren en jeugd, alsook de provinciale competities en de AWBB-bekercompetities zullen blijven plaatsvinden, hoewel het mogelijk zal zijn wedstrijden op verzoek van de clubs uit te stellen, zonder kosten.

“Het is ook belangrijk dat de door de federale overheid vastgelegde regels op verantwoorde wijze worden toegepast en niet worden misbruikt. We moeten onze gezondheid en die van onze medemens beschermen”, aldus de AWBB.

De Pro League Basketball had reeds besloten de wedstrijden in de BNXT League uit te stellen aangezien er geen publiek aanwezig mocht zijn. Ook in de tweede en derde klasse bij de mannen wordt er niet gespeeld.