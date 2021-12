Spelers STVV en Union geven goede voorbeeld met mondmaskers... maar de fans op de tribunes volgen niet

Het is de Pro League menens met de handhaving van de mondmaskerplicht. Zo moesten de spelers van STVV en Union vrijdagavond met een mondmasker op het veld komen. Ook alle bankzitters en stafleden moeten opnieuw een mondmasker op tijdens de wedstrijden. Bij de supporters is het statement van de Pro League nog niet helemaal doorgedrongen.

De Belgische sportwereld slaakte een zucht van opluchting na het Overlegcomité: in openlucht blijven fans welkom en ook indoorsporten mogen nog doorgaan, zij het zonder publiek. Toch besloot de Pro League om in te grijpen. De vereniging van profclubs verbiedt drank en eten in voetbalstadions en vraagt ook uitdrukkelijk dat fans, stafleden en bankzitters een mondmasker dragen.

De spelers, scheidsrechters en stafleden gaven vrijdagavond voor en tijdens STVV - Union alvast het goede voorbeeld. Zo hadden alle spelers en scheidsrechters zelfs nog hun masker aan tijdens de Pro League-hymne. Een duidelijk statement.

© BELGA

© BELGA

De boodschap van de Pro League was nog niet bij alle supporters aangekomen. Bovendien brachten die van Union bengaals vuur mee en moest de brandweer even tussenkomen.

© BELGA

© BELGA

© Isosport