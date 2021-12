De Bruyne opnieuw fit na coronabesmetting

Goed nieuws voor Pep Guardiola, de coach van Manchester City kan in het uitduel tegen Watford opnieuw rekenen op Kevin De Bruyne (30).

Na vier wedstrijden -Everton, West Ham, PSG en Aston Villa- afwezigheid door een coronabesmetting zit de Rode Duivel opnieuw in de wedstrijdselectie van The Citizens. De Bruyne liep de coronabesmetting op tijdens de interlandperiode met de Rode Duivels en bleef sindsdien afwezig in de wedstrijdkern. Ook collega-internationals Koen Casteels en Thorgan Hazard testten kort na de interlandverplichtingen positief op het virus.

Afgelopen week testte De Bruyne negatief en kon hij opnieuw meetrainen. De medische staf van City acht hem nu fit om te spelen. Zaterdag kan KDB zijn comeback maken, al valt nog af te wachten of dat ook gaat gebeuren. Guardiola recupereert immers ook Ilkay Gundogan, John Stones en Kyle Walker. City komt zo ook opnieuw stilaan op volle sterkte voor de clash met Leipzig, volgende dinsdag in de Champions League.