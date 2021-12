Marc Van Ranst: “De scholen blijven open? Ze zullen vanzelf wel sluiten”

“Twee maanden geleden was dit een uitstekend pakket maatregelen geweest. Nu, met omikron aan de horizon, is zo weinig doen een gevaarlijke gok.” Een mens vraagt zich af waarom Marc Van Ranst, en zijn medevirologen van de Gems, het nog doen: omstandig advies blijven geven. Als de politiek toch nooit volgt? “Ach, ik begrijp het ook wel. Je moet al een politicus met stalen kloten zijn om nu opnieuw die bubbels in te voeren.”