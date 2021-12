George Clooney weigerde klusje dat hem 31 miljoen euro zou opbrengen voor één dag werk

Eén dag werken en 31 miljoen euro verdienen. Er zijn maar weinig mensen die dat aanbod zouden afslaan. Maar acteur George Clooney (60) deed het wel. Dat heeft hij gezegd in een interview met The Guardian.

Clooney kreeg in het interview de vraag ‘Denk je soms dat je te veel geld hebt?’ voorgeschoteld. De acteur wond er geen doekjes om en zei: “Wel, ja. Ik had een aanbod gekregen om één dag te werken voor een reclamespotje van een luchtvaartmaatschappij voor 35 miljoen dollar (bijna 31 miljoen euro, red.), maar ik sprak erover met Amal (zijn echtgenote, red.) en we besloten dat het het niet waard is.”

De luchtvaartmaatschappij was verbonden aan een land dat een bondgenoot is van de Verenigde Staten, zei Clooney, maar het land zou soms toch wel twijfelachtig zijn. “En dus dacht ik: als ik er een minuut slaap over verlies, dan is het het niet waard.”

Naast zijn winstgevend acteercarrière zou Clooney in het verleden zo’n 35 miljoen euro verdiend hebben aan zijn reclame voor Nespresso en verkocht hij zijn tequilabedrijf Casamigos voor 1 miljard dollar (zo’n 883 miljoen euro).