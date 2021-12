Tweede F1-training in Jeddah eindigt met crash van Leclerc, Verstappen op vier

De tweede vrije training van de F1 in Jeddah is vroegtijdig geëindigd met een crash van Charles Leclercq. De Monegask van Ferrari ging rond en schoof achterwaarts in de bandenmuur. Hij stapte ongedeerd uit het wrak.

De crash van Leclerc was de enige van de dag op het razendsnelle en feeëriek verlichte stratencircuit in Jeddah. Lewis Hamilton was net als in de eerste sessie het snelst met een ronde van 1:29.018. Valtteri Bottas, zijn teammaat bij Mercedes, volgde op 61 duizendsten. Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda) strandde op 81 duizendsten.

Max Verstappen (Red Bull-Honda) was op het moment van de crash van Leclerc op de baan en bleef steken op plaats vier, op 195 duizendsten van Hamilton.

Het was een bewogen sessie voor Haas: Nikita Mazepin maakte een spin, Mick Schumacher schuurde langs de muur.

Zaterdag volgt nog een derde vrije training om 15 uur Belgische tijd. De kwalificaties beginnen om 18 uur.