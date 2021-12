De wekelijkse markt in Bree vindt vandaag plaats in het vernieuwde centrum. De marktkramers stonden tijdens de werken een hele tijd buiten het centrum, maar ze zijn blij om terug op hun vaste plek te staan. Het centrum is vanaf nu autoluw en er zijn ook shop en go parkeerplaatsen. Voor de inwoners van Bree was het wel nog even zoeken naar hun favoriete kramen.