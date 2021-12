Christian Benteke (31) onttroonde Vincent Kompany als Belg met de meeste Premier League-wedstrijden: “Ik ben een gevestigde waarde”

Vijf jaar bij Crystal Palace, tien jaar in de Premier League en deze week 31 geworden. Christian Benteke is de langspeelplaat van de Premier League-Belgen. Het record van Premier League-matchen voor een Belg heeft hij al en onlangs ging hij Eden Hazard voorbij in de Belgische lijst van meeste Premier League-goals. “Iedereen zegt: Benteke is back. Maar ik ben al een jaar op topniveau.”