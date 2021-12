Burgemeester Borremans stelt trouwfeest door corona uit: “Dit kunnen we niet maken”

Burgemeester Mario Borremans en zijn verloofde Daniëlle Suekers, trouwen op zaterdag 11 december voor de wet. Die avond zou er een huwelijksfeest volgen met een honderdtal genodigden. Maar door de penibele coronasituatie is het trouwfeest uitgesteld. “We hebben de knoop vorige week doorgehakt omdat de coronacijfers echt niet de goede richting uitgingen en beslist om het trouwfeest uit te stellen. Ons huwelijk op het gemeentehuis gaat wel door. Na het officieel huwelijk gaan we in zeer beperkte kring er een toost op uitbrengen. We hadden normaal gezien een feest gepland in het Krekelhof in Hasselt. Gezien we door corona het feest last minute hebben georganiseerd was er geen zaal vrij in mijn gemeente op de vooropgestelde datum. Maar de veiligheid en gezondheid staat voorop en als burgemeester moeten we het goede voorbeeld geven. Dus stellen we het feest uit naar een nog niet geprikte datum. We willen absoluut niet dat mensen besmet geraken op ons feest. Ook onze huwelijksreis hebben we geannuleerd. Een feestje geven kan later nog altijd, het voornaamste is dat we kunnen trouwen.”

Zahra Boufker