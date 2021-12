Sint en Pieten breken in bij De Lettertuin

In basisschool De Lettertuin lag vrijdagochtend alles overhoop. Geen dieven, maar de Pieten van de Sint waren de school binnengebroken omdat ze boos waren dat ze dit jaar niet op bezoek mochten komen.

Donderdagnacht werd ingebroken in basisschool De Lettertuin. Alle klassen lagen overhoop, stoelen lagen omver , materialen lagen op de grond... Op de deuren waren duidelijke vingerafdrukken te zien, zelfs hele handafdrukken waren zichtbaar. In de klassen lagen snoepjes en speelgoed en nieuwe leuke werkboeken – erg vreemd… Toen er plots ook een brief van de boeven verscheen, bleek alles het werk geweest te zijn van niet zo blije pieten die niet op bezoek mochten komen dit jaar.

De Sint heeft zich er blijkbaar toch mee gemoeid. Ze hebben veel lekkers en fijn materiaal achtergelaten – vreugde alom toen de brief en de snoepzakjes van de Sint verschenen. Zelfs voor de juffen en meesters was de Sint erg gul geweest. Dat hebben ze vast en zeker verdiend in deze moeilijke tijden.