Jessa: “Zonder dit extra pakket zouden we gegarandeerd op zorginfarct afstevenen”

“De maatregelen zijn een stap vooruit, al vind ik dat de focus wat meer verspreid had mogen liggen. Nu richt men de pijlen vooral op de jongsten”, zegt dr. Yves Breysem, algemeen directeur van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, na afloop van het Overlegcomité vrijdag. Zonder dit extra pakket zouden we gegarandeerd afstevenen op een zorginfarct, klinkt het nog.

Het Overlegcomité heeft gekozen om de komende weken maatregelen te nemen in het onderwijs. “Goede maatregelen omdat we geleerd hebben dat de deltavariant sterk circuleert in deze groep. Anderzijds kunnen we wel nog tot 23 uur op café en mogen we nog met het hele gezin gaan kerstshoppen. Ik vind dat dit toch erg tegenstrijdig is en moeilijk te rijmen met die andere aanbeveling: dat we onze sociale contacten moeten beperken. Dit laatste had bovendien ook wat concreter mogen zijn”, reageert Breysem.

De bijkomende maatregelen waren hoog nodig voor een meer gestructureerde aanpak van de pandemie, vult medisch directeur dr. Jos Vandekerkhof aan. “Laten we hopen dat de bevolking de maatregelen ernstig neemt zodat iedereen die in de zorg werkt, de volgende weken wat meer ademruimte krijgt door zo snel mogelijk een daling in Covid-opnames te bekomen.”

In het Jessa Ziekenhuis zijn er momenteel 92 coronapatiënten, waarvan 20 op intensieve zorg. Het Hasseltse ziekenhuis heeft 24 IZ-bedden voor coronapatiënten. Zelfs met een vermindering van de druk op de ziekenhuizen de komende weken, blijft het ziekenhuis de volgende maanden voor zeer moeilijke keuzes staan als het gaat over zorgplanning, klinkt het.

“Onze artsen zullen hun indicatiestelling voor ingrepen moeten herevalueren”, aldus Vandekerkhof. “De kans is zeer reëel dat onze wachtlijsten, net zoals in Nederland al een tijd het geval is, een heel stuk langer gaan worden. Een evolutie die we erg betreuren, maar die we niet meer kunnen tegenhouden.”