Kerstwensen van Samana Wijshagen

“Lieve mensen, wie had dat nu verwacht?” klinkt het triest bij Samana Wijshagen. “Weer geen kerstfeest samen, niet samen zingen van 'Stille Nacht', maar ook geen fijne babbel bij een lekker tasje en koek. Naar die gezelligheid zijn we al zolang op zoek. Maar, als we samen volhouden en er zijn voor elkaar, wordt deze kerstwens (hopelijk) volgend jaar waar.”