PXL-onderzoekers ontwikkelen woning van de toekomst: een ‘klavertje vier’

Een huis dat telkens opnieuw aanpasbaar is, op elk sleutelmoment in je leven: als je kinderen krijgt, ziek wordt, (weer) alleen woont of wanneer je ouder en behoeftiger wordt. Voor zo’n flexibel aanpasbaar huis ontwikkelden onderzoekers van Hogeschool PXL een innovatief concept: het ‘klavertje vier’.

“Eén ding is zeker: de traditionele Vlaamse verkaveling is op z’n retour”, zegt Veerle Custers, onderzoeker aan het expertisecentrum PXL Bouw en Energie. “We hebben echt nood aan een woontransformatie, een mindshift in bouwen en wonen, waarin rekening gehouden wordt met de uitdagingen van deze tijd: bevolkingsgroei, de toenemende vergrijzing, de schaarste aan openbare ruimte, de klimaatuitdagingen ook. En niet onbelangrijk, de continu wisselende samenstelling van heel wat gezinnen: er zijn meer en meer kleine gezinnen, alleenstaanden en nieuw samengestelde gezinnen. Je woning van vandaag is dus vaak niet de woning waarin je over vijf jaar wil leven.”

Vier basismodules

In een onderzoeksproject ontwikkelden de PXL-onderzoekers het ‘klavertje vier’, een innovatief bouw- en buurtconcept. “Het idee is eigenlijk vrij simpel: we vertrekken van vier basismodules die we op een flexibele manier met elkaar kunnen combineren tot een klavertje vier, niet alleen horizontaal, maar ook in de hoogte”, aldus Custers. “Door dat te doen, is er heel wat vrijheid om de ruimtes zo in te richten dat ze maximaal beantwoorden aan je behoeften op dat moment in je leven. Veranderen je wensen in de loop van de tijd, bijvoorbeeld wanneer je kinderen gaan studeren of wanneer je bejaarde moeder komt inwonen, dan kun je de modules flexibel aanpassen.”

Het concept kreeg recent heel wat lofbetuigingen op een onderzoeksymposium en zal de komende jaren verder verfijnd worden. Dankzij extra onderzoeksmiddelen van de provincie Limburg wordt ook gekeken hoe het ‘klavertje vier’ gebruikt kan worden voor onder meer sociale huisvesting en wooncoöperaties.