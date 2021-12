“In Panama had iedereen Dewaest op zijn gezicht geslagen”

Amir Murillo (25) is back. Vorig jaar was de rechtsback dé revelatie bij Anderlecht, nu kende de de Panamees een wisselvallige seizoensstart. Het was complex om zijn zwangere vriendin in België te krijgen, RSCA weigerde een bod van Spartak Moskou en hij pakte rood na ongewenste intimiteiten van OHL-verdediger Sebastien Dewaest. Gelukkig is Murillo nu bijna weer de oude. “Voor Dewaest heb ik geen respect meer.”