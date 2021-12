PXL voert buurtonderzoek in Kuringen

In opdracht van de stad Hasselt voert de hogeschool PXL een buurtonderzoek uit in Kuringen. “Hiermee willen we een duidelijker beeld krijgen van de hiaten in het wijkgericht netwerk en de dienstverlening naar de bewoners toe”, zegt schepen van de Hasselaar Dymfna Meynen. “Verder willen we de noden en de behoeften op buurt- en wijkniveau beter in kaart brengen om zo de leefbaarheid in de wijk te verhogen.”

Het expertisecentrum PXL Social Work Research voert in opdracht van de stad Hasselt dit buurtonderzoek uit in Kuringen. “Met de resultaten willen we ons beleid nog beter kunnen afstemmen op wat er leeft bij de Hasselaar”, zegt schepen Meynen, ook bevoegd voor burgerparticipatie. “Hogeschool PXL werd via een openbare overheidsopdracht aangeduid om dit onderzoek uit te voeren. Met de resultaten willen we in de tweede helft van volgend jaar aan de slag gaan. Via dit pilootproject versterken we de vaardigheden rond buurtonderzoek bij onze eigen wijkmanagers. Met de aangeleerde methodieken kunnen zij dan aan de slag in onze andere wijken. Ook de andere wijken en buurten komen dus zeker nog aan de beurt.”

Co-creatie

“We zijn erg verheugd dit onderzoek in opdracht van de stad Hasselt te kunnen uitvoeren”, zegt Inge Pasteels, onderzoekshoofd PXL Social Work Research. “We zullen zowel alle organisaties en verenigingen van Kuringen als de inwoners zelf bevragen in verschillende fasen. Telkens brengen we de verkregen informatie terug bij de burgers waardoor beleidsaanbevelingen echt op hun maat geformuleerd kunnen worden.”

“Door in co-creatie met de stad Hasselt dit onderzoek uit te voeren, worden de wijkmanagers deskundig in het exploreren van noden en behoeften die leven bij burgers inzake de buurtwerkingen in Hasselt”, vult onderzoeker Brent Swinnen aan. “Het is ook voor ons als onderzoekscentrum een verrijking om in nauwe samenwerking met professionals uit de praktijk dergelijk beleidsondersteunend onderzoek te verrichten”, besluit Inge Pasteels.