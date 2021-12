PXL kleurt rood voor Rode Neuzen Dag

Rode Neuzen Dag staat sinds 2015 op de Vlaamse kalender. Heel Vlaanderen zamelde tijdens de voorbije edities van Rode Neuzen Dag geld in voor projecten die jongeren sterker maken, vooral op scholen. “Ook studenten en medewerkers van Hogeschool PXL organiseren al enkele jaren verschillende acties om de actie in de kijker te zetten en geld in te zamelen”, zegt algemeen directeur Ben Lambrechts. “Dit jaar werd er maar liefst 5.975 euro ingezameld.”

“Dit jaar wil Rode Neuzen Dag leerkrachten een extra duwtje in de rug geven, zodat zij nog meer een sidekick kunnen zijn voor hun leerlingen”, legt PXL-coördinator Judit Dubois uit. “Want jongeren zijn helden in problemen verbergen. Een Sidekick Sam is iemand bij wie leerlingen hun hart durven te luchten. Een soort schakel die jongeren na alle lockdowns en digitale contacten weer vlot met elkaar laat omgaan binnen én buiten de schoolmuren. Een mooi initiatief dat we als hogeschool graag ondersteunen.”

“PXL-Catering heeft een speciale pasta en koffie op haar menu gezet”, gaat Dubois verder. "Student Marino Nevejans gaf een heuse theatervoorstelling en de medewerkers van de dienst studentenvoorzieningen organiseerden een wafelenbak op iedere campus. Om de actie letterlijk in de kijker te zetten, kleuren deze week ook drie PXL-gebouwen helemaal in het rood.”