Hogeschool PXL volgt mentaal welzijn op via Appwel

In 2021 ontwikkelde expertisecentrum PXL-Onderwijsinnovatie de app 'Appwel' voor secundaire scholen. Via deze app kan een secundaire school systematisch peilen naar het welbevinden van haar leerlingen en dit kort opvolgen. PXL stelde Appwel gratis ter beschikking van alle secundaire scholen. Deze app werd daar met groot enthousiasme onthaald en gebruikt. Nu gaat PXL een stapje verder.

Onnodig om te zeggen dat mentaal welzijn bij jongeren een actueel gespreksonderwerp is, niet alleen binnen Hogeschool PXL. Voorbije week kreeg het thema nog net wat meer aandacht dankzij de Rode Neuzendag. Het thema van dit jaar is 'Sidekick Sam', de leerkracht die er is voor jongeren en daardoor het verschil maakt. Dit gaf de hogeschool PXL inspiratie om haar al bestaande begeleidingsmodel verder te versterken.

“Er is een jarenlange traditie van studentenbegeleiding in onze hogeschool waar we trots op zijn”, zegt Sofie Leekens, coördinator studentenondersteuning. “Ons begeleidingsmodel start met de lector die elke dag met studenten aan de slag gaat in de klas. De lectoren zijn onze voelsprieten die snel signalen kunnen oppikken, eerste ondersteuning kunnen bieden en/of warm kunnen doorverwijzen naar de studentenbegeleiders binnen onze hogeschool. De studentenbegeleider bekijkt dan samen met de student welk aanbod het best aansluit bij zijn/haar noden zoals bijvoorbeeld individuele gesprekken, groepstrainingen of therapeutische hulp buiten de hogeschool.”

Preventieve aanpak

“Om deze lectoren en studentenbegeleiders wat extra tools in handen te geven om te weten hoe het gesteld is met het mentaal welzijn van onze studenten, zijn we volop bezig om Appwel af te stemmen op de context van Hogeschool PXL", zegt Wouter Hustinx, onderzoekshoofd expertisecentrum PXL-Onderwijsinnovatie. "De planning is om bij start van het tweede semester een eerste bevragingsmoment te laten doorgaan. Op deze manier hebben we nog even de tijd om iedereen mee te nemen in ons verhaal en mensen de nodige expertise in het werken met de App te verstrekken.”

“Het gebruik van Appwel werd voorgesteld op de Stuvo-raad van de hogeschool”, vertelt Romina Bijnens, diensthoofd Stuvo (Studentenvoorzieningen). “De aanwezige studenten en departementshoofden waren enthousiast over de Appwel en haar mogelijkheden. Dat deed ons besluiten dat we op de goede koers zitten wat betreft de verdere uitbouw van onze preventieve aanpak van mentaal welzijn.”