Patrick Lefevere houdt woord en start met zijn eigen vrouwenploeg: “Maar ik wil het op de omgekeerde manier doen”

NXTG by Experza. Zo zal de vrouwenploeg van Patrick Lefevere heten, een formatie die vanaf 2022 zal aantreden in het peloton.

In september gaf de ploegmanager van Deceuninck – Quick-Step nog het volgende gepeperde antwoord op de vraag wanneer hij met een vrouwenploeg zou beginnen. “Als er genoeg goeie rensters zijn in België… Maar met wat moet je beginnen? Je moet die vrouwen eerst al overtuigen om wielrenster te worden. Ik heb ook niet de ervaring, tijd, geld of goesting om te investeren als ik niet weet waar ik zal uitkomen. Met alle respect, maar ik ben ook het OCMW niet, hé.”

“Ik ben blij dat hij geen interesse heeft in het vrouwenwielrennen”, reageerde toprenster Lizzie Deignan even later. “Ik wilde alleen aangeven dat er op dit moment geen acht of meer rensters einde contract zijn die mij competitief maken in de World Tour”, antwoordde Lefevere in zijn column bij Het Nieuwsblad. “Maar een damesploeg is een piste die we uiteraard onderzoeken.”

In 2022 is het dan zover. NXTG Racing Team slaat de handen in mekaar met Experza, een bedrijf dat werd opgericht met hulp van Lefevere en die tot nu de wielerploeg van de vrouw van zijn ploegleider Rik Van Slycke sponsorde. Het nieuwe team zal NXTG by Experza heten.

“Eerst en vooral wil ik zeggen dat ik – ondanks wat vele denken – niets tegen het vrouwenwielrennen heb”, vertelt Lefevere bij Cyclingtips. “Integendeel. Met Experza en NXTG start ik nu een avontuur, want de vrouwenkoers groeit heel snel. Ik vind dat er momenteel echter te weinig rensters van topniveau zijn om alle bestaande World Tour-teams te vullen. Daarom doe ik het op de omgekeerde manier, door te starten met juniores en jonge rensters. Door hen een omgeving te bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Vandaar dat ik in contact ben gekomen met Natascha Knaven-den Ouden, de oprichtster van NXTG Racing (waar Jolien D’hoore volgend seizoen sportdirecteur wordt bij de U23, red.). We moeten de pool van goeie rensters groter maken. Alleen zo kan je de sport laten groeien en duurzamer maken.”

“Rondkijken”

Lefevere gaat nu naar eigen zeggen “een jaar rondkijken” in het vrouwenwielrennen. “Dankzij Experza, een bedrijf dat ik samen met Sylvie Anraed heb opgericht, vond ik een oplossing voor 2022. We gaan de vrouwenkoers eens testen, om het zo te zeggen. We praten momenteel met onze huidige partners om te kijken wat er kan en of ze willen investeren. Onze ambitie met Quick-Step - Alpha Vinyl is om er zo snel mogelijk werk van te maken en het vrouwenwielrennen te doen groeien. We begrijpen de belangrijkheid daarvan.”

Maar op een vrouwenteam van Quick-Step is het dus nog even wachten. “Ik wil, net zoals bij de mannen, het meest succesvolle vrouwenteam op poten zetten”, klinkt het. “Ik heb lang nagedacht over het overkopen van een bestaand team, maar dat voelde gewoon niet goed. Daarom doe ik het nu eerst op de omgekeerde manier.”

NXTG Racing werd in 2019 opgericht als UCI-ploeg om de talentvolle junioren van het APB Development Team een plek te bieden. Het doel van NXTG Racing is om rensters een professionele opleidingsomgeving te bieden met een hoogkwalitatief wedstrijdprogramma om zo de moeilijke stap van junior-dame naar eliterenster te overbruggen. In drie seizoenen heeft de ploeg zich stevig in de mondiale top 20 gevestigd. Met Charlotte Kool en Shari Bossuyt maken nu twee rensters de overstap de UCI Women’s World Tour.

Senne Knaven is een van de rensters in de nieuwe ploeg van Lefevere.

NXTG by Experza 2022:

Fien Masure (België - 2003)

Maureen Arens (Nederland - 2003)

Yuli van der Molen (Nederland - 2003)

Senne Knaven (België - 2003)

Ilse Pluimers (Nederland - 2002)

Maud Rijnbeek (Nederland - 2002)

Ally Wollaston (Nieuw-Zeeland - 2001)

Eline van Rooijen (Nederland - 2001)

Julia Borgstrøm (Zweden - 2001)

Gaia Masetti (Italië - 2001)

Amelia Sharpe (Groot Brittannië - 2001)

Cassia Boglio (Australië - 2000)

Britt Knaven (België - 2000)

Amber Aernouts (België - 2000)

Mylène de Zoete (Nederland - 1999)

Lone Meertens (België - 1998)