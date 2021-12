Politie zoekt man die vrouw aanrandde op bus tussen Geel en Hamont

Wie de verdachte herkent of info heeft over de aanranding, mag de politie verwittigen. — © Politie Balen/Dessel/Mol

De politie Balen/Dessel/Mol is op zoek naar de man die op 30 juli een vrouw aanrandde op de bus tussen Geel en Hamont. Wie tips heeft over de verdachte of het incident, mag de politie contacteren.

De man in kwestie stapte op vrijdag 30 juli 2021 op de bus van De Lijn aan het station in Geel. Tijdens de rit richting Hamont betastte hij een vrouwelijke medepassagier. De man wordt verdacht van aanranding van de eerbaarheid. Op verzoek van het parket deelt de politie Balen/Dessel/Mol zijn opsporingsbericht.

Wie de verdachte herkent of meer info heeft over de man of het incident, kan de politie contacteren via pz.balendesselmol.lik@police.belgium.eu of 014/33.37.00 (tijdens de kantooruren). Alle tips worden met discretie behandeld. siol