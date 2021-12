Europol publiceert nieuwe lijst met 62 meest gezochte criminelen, waaronder Lommenaar

Bressers werd in maart 2020 door het Antwerpse hof van beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar voor onder meer diefstal met geweld, afpersing met wapens en onwettige vrijheidsberoving met doodsbedreiging.

“Hij is in enkele jaren uitgegroeid van een kleine crimineel tot een zwaargewicht in het milieu”, zeggen bronnen bij de politie. “Hij is uiterst intelligent en geniet van het gebruik van geweld. Kortom, hij is levensgevaarlijk.”

LEES OOK. Gerecht zoekt Lommelse cocaïnebaas Flor Bressers (35): “Hij is uiterst intelligent en geniet van geweld”

Michielsen heeft zowel de Belgische als de Nederlandse nationaliteit en werd veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor internationale drugshandel. Samen met zijn zakenpartner vervoerde hij ettelijke kilo’s drugs in Nederland en België. Europol vermoedt dat Michielsen zich in Spanje schuilhoudt.

De Filipijn Cristano Attolba Pinkihan ten slotte werd in 2013 door het Vlaams-Brabantse hof van assisen veroordeeld tot 15 jaar cel voor de moord op Raul Simeon.

Voorts valt ook nog de naam van Jan Marsalek op. De voormalige CEO van het Duitse fintechbedrijf Wirecard wordt onder meer verdacht van grootschalige fraude en verduistering. Europol vermoedt dat de Oostenrijker Duitsland heeft verlaten en is ondergedoken.

Vele namen op de lijst werden reeds veroordeeld tot lange gevangenisstraffen, maar slaagden erin te ontkomen. Voor sommigen looft Europol bovendien een beloning van 25.000 euro uit voor tips die kunnen leiden tot hun aanhouding.

Het publiek wordt gevraagd om de namen en gezichten te bekijken en eventuele tips door te geven via de website.

Sinds Europol de eerste versie van een lijst met meest gezochte criminelen in 2016 publiceerde, slaagde het er reeds in om 110 van hen op te pakken. Daarvan werden er 41 opgepakt dankzij tips op de website.