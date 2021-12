Reacties eventsector na beslissingen Overlegcomité: “Dit is even erg als een sluiting”

LEES OOK. OVERZICHT. Nieuwe coronamaatregelen na Overlegcomité: langere kerstvakantie en mondmaskerplicht vanaf zes jaar

Federatie van huwelijksleveranciers bijzonder tevreden

De federatie van huwelijksleveranciers is enorm tevreden na afloop van het Overlegcomité van vrijdag. Dat zegt Isabelle Ghosez van de Federatie van Huwelijksleveranciers. Het Overlegcomité nam geen bijkomende maatregelen voor huwelijksfeesten.

De sector van huwelijksleveranciers kan opgelucht ademhalen na het Overlegcomité. Daar is beslist dat huwelijken een uitzondering vormen op de verstrengde maatregelen. Voor huwelijksfeesten zijn er dus geen bijkomende maatregelen ingevoerd. “Wij zijn vermoedelijk een van de weinige sectoren die echt blij zijn vandaag. Voor ons verandert er weinig en dat is enorm positief. Het zou zowel voor de echtparen als voor de leveranciers een enorme financiële domper geweest zijn in december met verstrengde maatregelen”, legt Isabelle Ghosez uit.

Sinds de invoering van het CST en het verplicht dragen van een mondmasker op huwelijksfeesten, zijn er niet meteen meer annuleringen geteld. “We zien dat mensen het zodanig beu zijn om hun feest uit te stellen dat ze alles laten doorgaan onder de huidige maatregelen. Sommigen hebben hun huwelijksfeest dan ook al tot vier keer toe moeten uitstellen.”

De sector is wel nog voorzichtig naar het begin van 2022. “Wij hopen dat de nieuwe maatregelen de cijfers doen dalen en dat er geen nog strengere maatregelen komen. Het blijft afwachten wat er zal gebeuren in januari en februari”, aldus Ghosez.

Studio 100 schrapt alle grote evenementen vanaf vanavond

Studio 100 schrapt alle grote evenementen die gepland waren in het Sportpaleis van Antwerpen vanaf vrijdagavond. “Dat geldt ook voor de Rewind Party van vanavond”, benadrukte Studio 100-baas Hans Bourlon vrijdag op het extra Journaal op Eén.

Bourlon merkte op dat Studio 100 dit weekend 100.000 mensen verwachtte voor de Rewind Party en de Sinterklaasshows. “Ik begrijp de beslissing van het Overlegcomité. Het waren evenementen waarop veel mensen brullen en feesten. Het is dus verstandig om die niet te laten doorgaan”, klonk het.

“De maatregelen gaan pas zaterdag in maar de gouverneurs kunnen ook voor vanavond nog ingrijpen. Dat maakt de situatie dermate onzeker dat wij genoodzaakt zijn om ook vanavond te cancelen”, verduidelijken Bourlon, Gert Verhulst en Anja Van Mensel in een mededeling.

De voorstellingen van de Daens-musical in Puurs gaan dit weekend wel door, aldus nog Bourlon. “Iedereen die een ticket heeft voor Daens, de Musical, vanaf maandag, zal gecontacteerd worden en verplaatst worden naar een latere datum”, verduidelijkt Studio 100.

De indoorpretparken en -zwembaden blijven open in shiften van 200 mensen en mits reservatie, aldus nog Hans Bourlon. De Grote Sinterklaasshow is zondag vanaf 10.30 uur te zien is op Pickx Live én Pickx+.

Hans Bourlon schoof de zwarte piet voor de nieuwe verstrengingen door naar de mensen die zich niet hebben laten vaccineren. Hij zei ook op steunmaatregelen te hopen.

Het Depot Leuven: “Dit is even erg als een sluiting”

Mike Naert, de directeur van concertzaal Het Depot in Leuven, noemt de pas aangekondigde beslissingen van het Overlegcomité “onwaarschijnlijk en een grote teleurstelling”. Dat zegt hij vrijdag in een eerste reactie. “Dat komt de facto neer op een sluiting. Door de maatregelen van vorige week moesten we alle concerten waarbij mensen rechtstaan al afgelasten: er bleven er nog amper drie over. Nu kunnen we dat aantal ook herleiden tot maximum één.”

De directeur van Het Depot vindt het “onwaarschijnlijk dat wij de enige sector zijn die getroffen wordt. Dit is pure symboolpolitiek: we kunnen onze evenementen en concerten perfect veilig organiseren, dat hebben we al meermaals bewezen. Opnieuw een stevige slag in ons gezicht, en dat komende van onze eigen minister van Cultuur.”

Naert hoopt op steunmaatregelen van de overheid, maar heeft daar naar eigen zeggen nog niets over vernomen.

(sgg)