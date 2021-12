Drie rijders bikkelen in Spa om nationale titel in BK rally

Dit weekend sluit de Spa Rally een bijzonder spannend seizoen in het Belgian Rally Championship af. Met nog een rally te rijden blijven er met Adrian Fernémont (Skoda Fabia), Ghislain de Mevius (Skoda Fabia) en Grégoire Munster (Hyundai i20) nog drie rijders over voor de felbegeerde nationale titel. Titelverdediger Fernémont leidt het kampioenschap met 127 punten. Dat zijn er tien meer dan De Mevius en dertien meer dan Grégoire Munster. Maar er zijn ook nog de schrapresultaten en de punten van de powerstage. Vooraleer we de kampioen kennen wordt het nog flink rekenen.

Zeventien klassementsritten verdeeld over twee dagen beslissen over winst en verlies in de Spa Rally en in het BRC. DG Sport en Citroën brengen met Stéphane Lefebvre, de recente winnaar van de Condroz Rally, en Yohan Rossel, kersvers wereldkampioen WRC3, twee Franse toppers aan de start. Zij kunnen een bepalende rol spelen in het wedstrijdverloop, maar beide rijders kunnen -uiteraard- geen punten scoren voor het BRC.

De titelstrijd wordt een nagelbijter en tegelijkertijd ook een kopbreker in verband met de berekeningen, rekening houdend met de verschillende scenario’s. De verschillen tussen Adrian Fernémont (127 punten), Ghislain de Mevius (117 punten) en Grégoire Munster (114 punten) zijn immers klein. De verschillen worden nog kleiner wanneer we rekening houden met het slechtste schrapresultaat van elk van hen: Fernémont (18 punten), de Mevius (14 punten) en Munster (11 punten). Op dat vlak is Munster dan weer in het voordeel en kan hij bij een eventuele winst, die 25 punten oplevert, zijn slechtste resultaat van 11 punten laten vallen. Bij een zege, de powerstage niet meegerekend, zou Munster in dat geval eindigen op 128 punten. Fernémont eindigt dan op 127 punten omdat hij zijn slechtste resultaat niet meer kan verbeteren. De Mevius kan dan maximaal op 122 punten eindigen.

Gregoire Munster. — © ISOPIX

In het Juniorkampioenschap zijn alle ogen gericht op Charles Munster (Opel Corsa). Hij heeft alle troeven in handen om zijn broer Grégoire Munster op te volgen op de erelijst van het Junior BRC. Rechtstreeks concurrent Thibaud Mazuin heeft in de tussenstand een achterstand van 17 punten, maar de Peugeot-rijder heeft al 6 resultaten ingebracht. De minst goede score die hij moet verbeteren is een tweede plaats, goed voor 18 punten, zonder bonuspunten. Charles Munster kan nog een volledig resultaat inbrengen. Indien Charles Munster de finish haalt, is hij altijd kampioen. Mocht de Opel-rijder niet finishen, dan heeft Thibaud Mazuin niet alleen de overwinning, maar ook minstens 10 snelste tijden nodig. Bij de Historics mikt Paul Lietaer, leider in de tussenstand, op de titel.

Verder is het uitkijken naar de spannende ontknoping van de Stellantis Rally Cup, met een duel tussen Gino Büx en Charles Munster, met Fred Caprasse als scherprechter, en naar het rallydebuut van Junior Planckaert in een Ford Fiesta Rally3.