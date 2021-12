44-jarige sportvisser overleden na val in de Maas

Turnhout

In het Nederlandse Oss is vrijdagochtend een 44-jarige sportvisser uit Turnhout om het leven gekomen.

De man was in een speciaal pak aan het vissen in de Maas. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Noord had hij iets in het water laten vallen. Toen hij dat eruit wilde halen, kwam hij ten val. De sterke stroming voerde hem mee. Een getuige zag de visser in het water liggen en verwittigde de hulpdiensten. Een duikteam van de brandweer haalde de visser uit het water. Ter plaatse werd begonnen met de reanimatie. Een helikopter bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis, maar daar is hij overleden. (ram)